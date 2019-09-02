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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джастин Уильямс может завершить карьеру

19:33
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Нападающий Джастин Уильямс близок к завершению карьеры. 37-летний игрок точно пропустит старт сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Впервые в жизни я не уверен в своем будущем. И из-за того физического и психологического состояния, в котором я нахожусь, я решил оставить игру», — сказал Уильямс.

Уильямс выступал за «Филадельфию», «Каролину», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон». Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В 2014 году Уилямс получил «Конн Смайт Трофи».

В прошлом сезоне Уильямс набрал 53 (23+30) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 7 (4+3) баллами в 15 играх. Всего в лиге он провел 1244 матча.

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