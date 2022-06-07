Трехкратная олимпийская чемпионка получила должность в структуре «Монреаля»

Знаменитая канадская хоккеистка Мари-Филип Пулен получила должность в структуре «Монреаля». Он будет работать в отделе развития игроков, сообщает сайт клуба.

31-летняя Пулен выиграла 15 медалей на международных соревнованиях в составе сборной Канады.

В том числе, она трижды становилась победительницей Олимпийских игр (в 2010, 2014 и 2022 годах). При этом, во всех трех победных финалах она становилась автором решающего гола.

Пулен удостоилась чести быть выбранной знаменосцем сборной Канады на церемонии открытия Олимпиады-2022.