Трех вратарей включили в Зал хоккейной славы в один год во второй раз в истории

Три вратаря попали в Зал хоккейной славы в один год во второй раз в истории.

В Зал славы в 2023 году включены голкиперы Хенрик Лундквист, Том Баррассо и Майк Вернон.

В предыдущий раз это произошло в 1958 году — тогда в Зал славы попали Алекс Коннелл, Фредерик Хью Леман и Пэдди Моран.