Легенда российского хоккея Сергей Федоров дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что по окончании школы хоккеисты, как правило, рассчитывают на большее.

— Что скажете про Илью Сорокина и Кирилла Капризова? На личном уровне вы понимаете их мечту играть в НХЛ, однако вам бы хотелось сохранить столь талантливых хоккеистов и у себя.

— Всегда поступаю одинаково — предоставляю лучшие возможности на льду и за его пределами. Надеюсь, что такие хоккеисты вырастают в отличных игроков КХЛ, а дальше выбор за ними. Если им интересен мой совет — пожалуйста. Мы можем сколько угодно говорить с глазу на глаз. Однако обычно все выглядит иначе. У них есть агенты, свои источники информации и друзья в НХЛ, которые уже через многое прошли. Вы назвали только двух человек, но я еще раз повторяю — по 8-9 самых талантливых игроков нашей системы и вообще России уезжают в возрасте 17 лет.

Мы разговариваем с родителями, хоккеистами ... Они думают, им сразу по окончании школы пирожок дадут. Я говорю им идти в молодежку. У нас появилась команда ВХЛ по той же причине — мы стараемся создать хорошие условия для роста игроков. Но у них достаточно высокие запросы. Некоторые из них справедливы, а некоторые совершенно нет. Надо же понимать, на каком этапе развития ты находишься — обоснованы или не обоснованы твои требования? Для нас они не обоснованы, пока игрок не попал в команду ВХЛ. Но считаю, что в ЦСКА выстроена система, которая поможет молодым и талантливым игрокам выйти на высокий уровень.

И это не только в ЦСКА так происходит. Вообще считаю, что агенты нечестно ведут себя с игроками, которые просят устроить их в Северной Америке. (Джиллиан Кеммерер)

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