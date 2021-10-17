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Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном» и с трудом покинул лед

07:25
Никита Кучеров. Фото AFP
Никита Кучеров. Фото AFP
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

28-летний россиянин получил повреждение после столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнетом Хэтэуэем. После этого Кучеров с трудом покинул лед, вероятно, получив травму в области паха.

Кучеров провел на льду 17 минут и 26 секунд и не отличился результативными действиями. Всего на его счету 4 (1+3) очка в 3 матчах сезона-2021/22.

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Иван Торопцев все материалы автора
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