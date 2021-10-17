Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном» и с трудом покинул лед

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

28-летний россиянин получил повреждение после столкновения с форвардом «Кэпиталз» Гарнетом Хэтэуэем. После этого Кучеров с трудом покинул лед, вероятно, получив травму в области паха.

This does not look good ?@TBLightning's Nikita Kucherov leaves the game. pic.twitter.com/O6vhhXlVS2 — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) October 17, 2021

Кучеров провел на льду 17 минут и 26 секунд и не отличился результативными действиями. Всего на его счету 4 (1+3) очка в 3 матчах сезона-2021/22.