Трамп заявил, что Гретцки желает сохранения Канадой независимости от США

Президент США Дональд Трамп рассказал об отношении канадского экс-хоккеиста Уэйна Гретцки к высказываниям главы Америки о Канаде.

«Уэйн Гретцки — фантастический парень! Его называют «Великим», и он им является. Он может баллотироваться на любую политическую должность в Канаде и победить. Уэйн — мой друг, поэтому сдержанно относится к тому, чтобы Канада стала 51-м штатом. Он поддерживает Канаду, ее народ и губернатора Трюдо», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

В конце января президент США выразил мнение, что Канада не может считаться суверенным государством, поскольку она полностью зависит от соседа, и в очередной раз предложил Канаде вступить в состав США как 51-й штат.