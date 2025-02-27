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Трамп заявил, что Гретцки желает сохранения Канадой независимости от США

Трамп встал на защиту Гретцки после критики от канадской прессы
Даниил Аршавский
Уэйн Гретцки и Дональд Трамп.
Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп рассказал об отношении канадского экс-хоккеиста Уэйна Гретцки к высказываниям главы Америки о Канаде.

«Уэйн Гретцки — фантастический парень! Его называют «Великим», и он им является. Он может баллотироваться на любую политическую должность в Канаде и победить. Уэйн — мой друг, поэтому сдержанно относится к тому, чтобы Канада стала 51-м штатом. Он поддерживает Канаду, ее народ и губернатора Трюдо», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

В конце января президент США выразил мнение, что Канада не может считаться суверенным государством, поскольку она полностью зависит от соседа, и в очередной раз предложил Канаде вступить в состав США как 51-й штат.

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Уэйн Гретцки
Хоккей
Дональд Трамп
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Коламбус 1 1 0 2
3 Нью-Джерси 1 1 0 2
4 Рейнджерс 2 1 1 2
5 Каролина 1 0 1 1
6 Филадельфия 2 0 2 1
7 Вашингтон 0 0 0 0
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 2 1 1 3
2 Бостон 1 1 0 2
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
5 Виннипег 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 2 1 1 3
2 Сиэтл 1 1 0 2
3 Вегас 1 1 0 2
4 Сан-Хосе 1 1 0 2
5 Ванкувер 2 1 1 2
6 Анахайм 0 0 0 0
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 02:00 Рейнджерс – Тампа-Бэй 5 : 1
2.10 02:00 Нью-Джерси – Филадельфия 3 : 2 ОТ
2.10 02:00 Коламбус – Баффало 6 : 3
2.10 03:00 Нэшвилл – Миннесота 1 : 3
2.10 04:00 Юта – Чикаго 6 : 0
2.10 04:00 Калгари – Сиэтл 1 : 6
2.10 05:00 Сан-Хосе – Флорида 4 : 3 ОТ
2.10 05:00 Ванкувер – Эдмонтон 7 : 9
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