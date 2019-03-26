Трамп неправильно произнес фамилию Кузнецова во время встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов "Вашингтона", которые в прошлом сезоне стали чемпионами НХЛ. На встрече присутствовали российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Трамп восхитился игрой капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина и признался, что его дочь Иванка фанатеет от россиянина. Также он обратил внимание на Евгения Кузнецова, но неправильно назвал его фамилию.

- Евджени? Какой молодой, посмотрите на него! Кузнецнов повторил рекорд лиги по количеству передач в матче финала. Фантастика! - признес Трамп.