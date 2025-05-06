Трамп — об Овечкине: «Крепкий орешек и отличный парень»

Президент США Дональд Трамп упомянул нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

«В «Кэпиталз» есть очень-очень хороший хоккеист... Большой, крепкий орешек, только что побил рекорд, и он отличный парень», — сказал Трамп.

6 апреля в игре с «Айлендерс» Овечкин забил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент в активе форварда 897 голов в регулярных чемпионатах.

В текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли 39-летний россиянин провел 5 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков.