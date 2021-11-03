«Трактор» арендовал Кравцова у «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов отправился в аренду в «Трактор», сообщает 3 ноября официальный Twitter клуба НХЛ. До этого хоккеист отказался отправляться в фарм-клуб «рейнджеров» в АХЛ.

21-летний хоккеист ранее уже выступал за «Трактор». В прошлом сезоне он провел 20 матчей в НХЛ и набрал 4 (2+2) очка. За челябинский клуб он отыграл 49 матчей и набрал 23 (16+7) очка.

Россиянин был выбран «Рейнджерс» на драфте 2018 года под девятым номером.