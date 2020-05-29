«Тот самый момент, когда НХЛ сказала, что можете кататься снова!» Сергачев и Василевский снялись в ролике к возобновлению сезона

Нападающий «Тампа-Бэй» Алекс Киллорн в Twitter опубликовал ролик, посвященный возобновлению сезона НХЛ. В съемках приняли участие россияне Андрей Василевский и Михаил Сергачев.

«Тот самый момент, когда НХЛ сказала, что вы можете кататься снова!» — написал Киллорн.