«Тот самый момент, когда НХЛ сказала, что можете кататься снова!» Сергачев и Василевский снялись в ролике к возобновлению сезона
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Нападающий «Тампа-Бэй» Алекс Киллорн в Twitter опубликовал ролик, посвященный возобновлению сезона НХЛ. В съемках приняли участие россияне Андрей Василевский и Михаил Сергачев.
«Тот самый момент, когда НХЛ сказала, что вы можете кататься снова!» — написал Киллорн.
The moment @NHL says you can skate again! #boltsflytogether #directorialdebut #breakoutinfluenceroftheyear pic.twitter.com/YiSD8kjV88— Alex Killorn (@Akillorn19) May 28, 2020
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