Торторелла высказался по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде
02:48
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла сказал, что у него есть непопулярное мнение по поводу зимних Олимпийских игр и участия в них игроков из НХЛ. Ранее появилась информация, что в новом коллективном соглашении прописано участие хоккеистов в Играх.?
— Мнение может показаться немного смешным. Я все еще думаю, что Олимпиада должна быть для любителей, — приводит обозреватель ESPN Грег Вышински в Twitter слова Тортореллы.
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