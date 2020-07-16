Торторелла высказался по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла сказал, что у него есть непопулярное мнение по поводу зимних Олимпийских игр и участия в них игроков из НХЛ. Ранее появилась информация, что в новом коллективном соглашении прописано участие хоккеистов в Играх.?

— Мнение может показаться немного смешным. Я все еще думаю, что Олимпиада должна быть для любителей, — приводит обозреватель ESPN Грег Вышински в Twitter слова Тортореллы.