НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Торторелла высказался по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде

02:48
Теги:

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла сказал, что у него есть непопулярное мнение по поводу зимних Олимпийских игр и участия в них игроков из НХЛ. Ранее появилась информация, что в новом коллективном соглашении прописано участие хоккеистов в Играх.?

— Мнение может показаться немного смешным. Я все еще думаю, что Олимпиада должна быть для любителей, — приводит обозреватель ESPN Грег Вышински в Twitter слова Тортореллы.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир