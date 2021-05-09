Торторелла рассказал о своем будущем в «Коламбусе»

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги сезона, в котором его команда впервые с 2016 года не попала в плей-офф НХЛ.

«Будущее? Я вам так скажу — говорят о сроке годности. У тренера нет срока годности. Но я верю, что можно найти свою команду. Найти общий язык с игроками, сотрудниками. Думаю, что это самое главное. Об этом мы часто и честно говорили с генеральным менеджером Ярмо Кекяляйненом. В это я верю. Нашел ли я свою команду? Мы обсуждали это с Ярмо. Думаю, что вопрос решится очень быстро.

«Коламбус» остался без плей-офф? Это ужасно. Очень обидно. Но сейчас нужно перевернуть страницу, извлечь уроки. Я надеюсь, что мы больше никогда не окажемся в такой ситуации.

Мне кажется, что этот год преподнес нам хороший урок. Мы старались стать лучше. Я считаю, что не самым лучшим образом выполнил свою работу в отношении перемен в составе, упустив Дюбуа. Мы часто проходили через нечто подобное в последние годы, но нам удавалось наводить порядок. На этот раз, когда у нас появились новые хоккеисты, я сработал не очень хорошо, нам не удалось собраться, как нужно. В раздевалке было не очень комфортно, не чувствовалось сплоченности. А за это отвечаю я. Мы получили хороший опыт", — цитирует Тортореллу русскоязычный сайт НХЛ.

Торторелла возглавил «Коламбус» в 2015 году. Под его руководством команда четыре раза вышла в плей-офф.

В 2004 году он вместе с «Тампа-Бэй» выиграл Кубок Стэнли.