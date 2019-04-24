Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла рассказал о том, когда стоит ждать дебюта защитника Владислава Гаврикова за "Блю Джэкетс". "Мундиры" во втором раунде плей-офф сыграют против "Бостона".

– Не знаю, когда именно Гавриков дебютирует, если это произойдет, – сказал Торторелла. – Пока он был на льду с нами дважды, он находился в процессе решения иммиграционных вопросов. Из-за этого, в частности, вынужден был пропустить вчерашнюю тренировку. У нас была двусторонняя игра, и в ней, безусловно, мы могли увидеть у него действительно хорошие качества защитника. Я полностью доверяю Ярмо Кекяляйнену по поводу игроков, которые есть в нашей системе. Он дал мне по нему необходимую информацию. Этот парень может играть! Естественно, в двусторонке, против партнеров, невозможно увидеть все, на что он способен. Так что посмотрим, как все пойдет. Мне нравилось, как мы играли в обороне против "Тампы". Будем идти шаг за шагом, смотреть день ото дня".

– Если Гавриков не сыграет в первом матче с "Бостоном", это будет чисто тренерским решением, или иммиграционные вопросы еще не решены?

– Решены. Поэтому если такое решение будет принято, оно будет чисто тренерским. (Игорь Рабинер)