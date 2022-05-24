Торторелла претендует на пост главного тренера «Филадельфии»

Бывший главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла претендует на пост главного тренера «Филадельфии», сообщает Sportsnet.

Ранее сообщалось, что Майк Йео не будет руководить командой в следующем сезоне. Он был исполняющим обязанности главного тренера «Летчиков».

Под его руководством команда проиграла 43 из 60 матчей и не вышла в плей-офф НХЛ.

Торторелла возглавил «Коламбус» в 2015 году и доработал до мая 2021-го. Под его руководством команда четыре раза вышла в плей-офф.