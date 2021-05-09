Торторелла покинет пост главного тренера «Коламбуса»
10:54
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла не будет работать с командой в следующем сезоне, информирует The Athletic.
Контракт 62-летнего специалиста истекает летом. В этом сезоне команда не вышла в плей-офф и занимает последнее место в Центральном дивизионе.
Торторелла возглавил «Коламбус» в 2015 году. Под его руководством команда четыре раза вышла в плей-офф.
В 2004 году он вместе с «Тампа Бэй» выиграл Кубок Стэнли.
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