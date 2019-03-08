Торторелла объяснил, почему не включил Бобровского в заявку на матч с "Питтсбургом"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла объяснил, почему вратарь Сергей Бобровский не был включен в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом". "Блю Джэкетс" со счетом 0:3 уступили в этой встрече с Йоонасом Корписало в воротах.

– Мы чувствуем, что Бобровский очень много играл в хоккей, – цитирует официальный сайт "Коламбуса" Тортореллу. – Мы хотели отдать эту игру Корписало, а Бобу позволили немного отдохнуть, поработать над игрой. Ему иногда нужно несколько дней, чтобы поработать над некоторыми аспектами игры. Это подходящий момент. У нас есть три вратаря, у Боба было много практики. Я не хотел, чтобы он играл подряд так много матчей. Он был слишком много на льду.