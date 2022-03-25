Торопченко забросил вторую шайбу в сезоне

«Сент-Луис» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

В составе «Блюз» голом отметился российский нападающий Алексей Торопченко. Для 22-летнего россиянина эта шайба стала второй в текущем сезоне.

Напомним, Торопченко проводит первый сезон в НХЛ.