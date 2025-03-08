Торопченко забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На 3-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Алексей Торопченко. Для него это второй гол в нынешнем сезоне.