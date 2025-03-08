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Торопченко забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На 3-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Алексей Торопченко. Для него это второй гол в нынешнем сезоне.

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Алексей Торопченко
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НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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3 Оттава 9 6 3 12
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Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 9 6 3 13
2 Юта 9 6 3 12
3 Колорадо 8 5 3 11
4 Виннипег 8 4 4 10
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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