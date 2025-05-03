Торопченко забросил шайбу в шестом матче серии с «Виннипегом»

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отличился в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

25-летний россиянин забросил шайбу на 37-й минуте и сделал счет 5:1.

На данный момент на счету Торопченко 4 (2+2) очка в 6 матчах плей-офф.