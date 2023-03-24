Торопченко забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Счет стал 1:2.

На 10-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Алексей Торопченко. Для него эта шайба стала шестой в текущем сезоне.