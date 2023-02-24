Торопченко забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

23-летний россиянин открыл счет во встрече на 16-й минуте. Ассистировал ему соотечественник Павел Бучневич.

Теперь у Торопченко в этом сезоне НХЛ пять голов, а у Бучневича — 28 голевых передач.