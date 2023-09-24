Торопченко забил в предсезонном матче за «Сент-Луис»

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отличился в предсезонном матче НХЛ против «Аризоны».

24-летний россиянин отличился на 41-й минуте и сделал счет 1:3.

В минувшем сезоне Торопченко провел 69 матчей в НХЛ, в которых набрал 19 (10+9) очков.