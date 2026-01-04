Торопченко стал третьей звездой матча с «Монреалем»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Монреаль» (2:0). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой стал российский нападающий Алексей Торопченко. 26-летний россиянин отметился голевой передачей.

Второй звездой стал Роберт Томас, забросивший шайбу в меньшинстве. Первой звездой признан голкипер Джордан Биннингтон, который отразил все 25 бросков по своим воротам.