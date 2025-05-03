Торопченко признан второй звездой шестого матча с «Виннипегом»

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко стал второй звездой шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:2).

25-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка в этой встрече. Первой звездой признан защитник Филип Броберг, у которого гол и пас. Третья звезда — защитник Кол Фаулер, который забил один гол.

На счету Торопченко 4 (2+2) очка в 6 матчах текущего плей-офф НХЛ.