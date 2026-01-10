Торопченко подрался с Макбэйном на 2-й секунде матча «Юта» — «Сент-Луис»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Юта» — «Сент-Луис» начался с драки. Сразу после первого вбрасывания в игре российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко и форвард «Маммот» Джек Макбэйн сбросили краги и устроили потасовку.

Обменявшись серий ударов 26-летний канадец завалил соперника на лед, после чего в дело вмешались судьи и растащили хоккеистов. Оба получили по 5-минутному штрафу.