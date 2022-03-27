Торопченко подрался с форвардом «Каролины»

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

22-летний россиянин грязно сыграл против форварда «Харрикейнз» Дерека Степана, а затем столкнулся с Йеспери Котканиеми. Финн скинул с Торопченко шлем и нанес несколько ударов в голову. Котканиеми и Торопченко получили по 5 минут штрафа, у форварда «Каролины» также 2+10 в качестве зачинщика драки.

Для Торопченко это первая драка в НХЛ.