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Торопченко и Александров продолжат карьеру в Европе

01:43
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«Сент-Луис» на официальном сайте объявил, что перспективные игроки Алексей Торопченко и Никита Александров отправились в аренду. 21-летний Торопченко остался в «Ред Стар Куньлунь», выступающий в КХЛ, 20-летний Александров перебрался в «KooKoo», играющий в чемпионате Финляндии.

Эти переходы не влияют на права клуба на игроков или на сроки их контрактов, и они могут быть отозваны обратно после окончания сезона в Европе.

В этом сезоне Торопченко сыграл уже за «Куньлунь» 25 матчей и набрал 8 (6+2) очков.

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