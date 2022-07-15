«Торонто» заключило контракт с нападающим Ярнкроком на 4 года

«Торонто» заключило контракт с нападающим Калле Ярнкроком, который находился в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает сайт канадского клуба.

Зарплата 32-летнего хоккеиста составит 2,1 миллиона долларов за сезон.

Ярнкрок был выбран «Нэшвиллом» на драфте-2010 под общим 51-м номером.

До прошлого сезона он провел всю карьеру в составе «Предаторз». Но в прошлом регулярном чемпионате форвард успел поиграть за «Сиэтл» и «Калгари». Всего он провел 63 матча, в которых набрал 30 (12+18) очков.

В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 12 встречах.