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«Торонто» заготовил к дню рождения Михеева банку борща

20:56
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10 октября нападающему «Торонто» Илье Михееву исполнилось 24 года. В клубе на день рождения хоккеисту подготовили интересный подарок — банку борща.

Россиянин дебютировал в НХЛ в этом сезоне. В одном из интервью он выразил недоумение, почему в Канаде не принято есть суп. После этого Михеев получил прозвище «Супмен».

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