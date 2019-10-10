«Торонто» заготовил к дню рождения Михеева банку борща

10 октября нападающему «Торонто» Илье Михееву исполнилось 24 года. В клубе на день рождения хоккеисту подготовили интересный подарок — банку борща.

Serving up a bowl of birthday borscht for Ilya Mikheyev ?? pic.twitter.com/L21B2YvRvI — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 10, 2019

Россиянин дебютировал в НХЛ в этом сезоне. В одном из интервью он выразил недоумение, почему в Канаде не принято есть суп. После этого Михеев получил прозвище «Супмен».

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