«Торонто» забрал с драфта отказов нападающего «Вегаса»

«Торонто» забрал права на нападающего Адама Брукса. Ранее «Вегас» выставил 25-летнего канадца на драфт отказов, сообщает TSN.

В этом сезоне Брукс провел в регулярном чемпионате 11 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

Отметим, что Брукс был выбран как раз «Торонто» на драфте 2016 года под общим 92-м номером.