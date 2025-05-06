«Торонто» забил «Флориде» самый быстрый гол в начале серии плей-офф с 1951 года

«Торонто» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ принимает «Флориду».

«Мэйпл Ливз» открыли счет на 34-й секунде усилиями Уильяма Нюландера. Этот гол стал самым быстрым в начале серии плей-офф в истории франшизы с 1951 года: быстрее были лишь голы в финале Кубка Стэнли-1951 (0:15) и финале НХЛ-1922 (0:30).

«Флорида» в первом раунде обыграла «Тампу» (4-1), «Торонто» оказался сильнее «Оттавы» (4-2).