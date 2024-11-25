«Торонто» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Юту» со счетом 3:2.

После этого матча «Торонто» с 28 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Юта» с 19 очками — на 12-й строчке «Запада».