«Торонто» вызвал из АХЛ российского форварда Гребенкина

Нападающий «Торонто» Макс Доми помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба канадского клуба.

В связи с этим в основную команду из АХЛ был вызван россиянин Никита Гребенкин. Он может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» с «Вегасом» 21 ноября.

В нынешнем сезоне за 13 игр в составе фарм-клуба «Мэйпл Ливз» 21-летний российский хоккеист набрал 10 (4+6) очков.

В 2022 году Гребенкин был выбран «Торонто» на драфте НХЛ в 5-м раунде под общим 135-м номером.