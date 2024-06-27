«Торонто» выразил соболезнования в связи со смертью Березина

«Торонто» отреагировал на смерть экс-игрока Сергея Березина.

«Мы невероятно опечалены, узнав о внезапной кончине Сергея Березина. Сергей был выбран «Торонто» в 1994 году и провел за «Лифс» пять сезонов. Он занимает 32-е место в истории по результативности плей-офф. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время», — говорится в сообщении клуба.

Российский форвард скончался на 53-м году жизни во Флориде (США).