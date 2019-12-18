«Торонто» выиграл у «Баффало», Михеев забросил в пустые ворота

«Торонто» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Мэйпл Ливз» одержали вторую победу кряду, а «Сэйбрз» потерпели второе подряд поражение.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев в концовке забросил в пустые ворота, когда его команда играла в меньшинстве.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Баффало» — 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Голы: Готье — 4, 2:30 — 1:0. Мэттьюс — 20 (Райлли, Марнер), 24:47 — 2:0. Мэттьюс — 21 (Нюландер, Бэрри), 37:39 — 3:0. Далин — 2 (бол., Айкел, Улофссон), 41:29 — 3:1. Тимашов — 3 (Бэрри, Готье), 44:58 — 4:1. Айкел — 24 (Улофссон, Райнхарт), 46:30 — 4:2. Окпосо — 4 (Шири, Далин), 54:41 — 4:3. Михеев — 6 (мен., п.в.), 57:26 — 5:3.

Вратари: Андерсен — Улльмарк (56:48 — 57:26, 58:53).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 33 (11+13+9) — 30 (5+10+15).

Наши: Михеев (15.03/2/0) — -.

18 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.