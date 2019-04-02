"Торонто" встретится с "Бостоном" в первом раунде Кубка Стэнли

"Торонто" гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ после победы в матче регулярного чемпионата над "Айлендерс" (2:1). Канадский клуб сыграет в кубковых матчах в третьем сезоне подряд.

Соперником "Кленовых листьев" по первому раунду станет "Бостон", поскольку команды гарантированно займут второе и третье места в Атлантическом дивизионе.

Отметим, что "Бостон" и "Торонто" встречались в первом раунде Кубка Стэнли прошлого сезона. "Медведи" одержали победу в семи играх – 4-3. ​

Ранее стала известна первая пара первого раунда плей-офф от Западной конференции – "Вегас" сыграет с "Сан-Хосе".

НХЛ: турнирные таблицы, календарь и результаты матчей регулярного чемпионата