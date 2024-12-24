«Виннипег» на выезде победил «Торонто», Шайфли оформил хет-трик

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

В составе «Джетс» 4 (2+2) очка набрал Кайл Коннор, 4 (3+1) очка у Марка Шайфли. У «Мэйпл Ливз» дубль на счету Джона Тавареса.

После этого матча «Виннипег» с 51 очком занимает первое место в Западной конференции, «Торонто» с 44 очками — на четвертой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Виннипег» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Коннор — 20 (бол., Виларди, Моррисси), 16:04 — 0:1. Коннор — 21 (Шайфли), 21:16 — 0:2. Таварес — 16 (бол., Марнер, В. Нюландер), 25:25 — 1:2. Шайфли — 19 (Виларди, Коннор), 43:27 — 1:3. Шайфли — 20 (Моррисси), 51:57 — 1:4. Таварес — 17 (Маккейб, В. Нюландер), 53:42 — 2:4. Шайфли — 21 (п.в., Коннор), 59:39 — 2:5.

Вратари: Уолл (57:28 — 59:39) — Хеллибак.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 25 (8+10+7) — 25 (11+7+7).

Наши: — - Наместников (14.09/0/0).

23 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.