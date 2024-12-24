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«Виннипег» на выезде победил «Торонто», Шайфли оформил хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
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23 декабря. «Виннипег» обыграл «Торонто» (5:2).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

В составе «Джетс» 4 (2+2) очка набрал Кайл Коннор, 4 (3+1) очка у Марка Шайфли. У «Мэйпл Ливз» дубль на счету Джона Тавареса.

После этого матча «Виннипег» с 51 очком занимает первое место в Западной конференции, «Торонто» с 44 очками — на четвертой строчке «Востока».

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«Торонто» — «Виннипег» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Коннор — 20 (бол., Виларди, Моррисси), 16:04 — 0:1. Коннор — 21 (Шайфли), 21:16 — 0:2. Таварес — 16 (бол., Марнер, В. Нюландер), 25:25 — 1:2. Шайфли — 19 (Виларди, Коннор), 43:27 — 1:3. Шайфли — 20 (Моррисси), 51:57 — 1:4. Таварес — 17 (Маккейб, В. Нюландер), 53:42 — 2:4. Шайфли — 21 (п.в., Коннор), 59:39 — 2:5.

Вратари: Уолл (57:28 — 59:39) — Хеллибак.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 25 (8+10+7) — 25 (11+7+7).

Наши: — - Наместников (14.09/0/0).

23 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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2 Вашингтон 33 23 10 48
3 Каролина 33 21 12 43
4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 34 16 18 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 35 22 13 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 31 18 13 38
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 33 16 17 38
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8 Чикаго 34 12 22 26
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5 Калгари 34 16 18 39
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