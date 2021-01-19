«Торонто» обыграл «Виннипег»

«Торонто» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Дубль оформил Митч Марнер, а также одну шайбу забросил Джон Таварес. У «Джетс» голом отметился Кайл Коннор.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев сыграл 13 минут 29 секунд и отметился 3 бросками по воротам соперника.

«Мэйпл Ливз» лидируют в таблице Северного дивизиона. «Виннипег» идет 6-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Виннипег» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Таварес — 3 (бол., Нюландер, Маззин), 25:28 — 1:0. Марнер — 2 (Холл, Мэттьюс), 38:39 — 2:0. Коннор — 2 (Форборт, Пионк), 39:13 — 2:1. Марнер — 3 (п.в., Керфут), 59:37 — 3:1.

Вратари: Андерсен — Хеллебайк (57:57 — 59:37).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 38 (10+22+6) — 28 (10+6+12).

Наши: Михеев (13.29/3/-1) — -.

19 января. Торонто. Scotiabank Arena.