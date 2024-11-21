«Торонто» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» победил «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Фрейзер Минтен, Вильям Нюландер и Понтус Хольмберг.

«Торонто» с 26 очками располагается на 3-м месте в Восточной конференции. «Вегас» с 24 очками занимает 3-е место на «Западе».