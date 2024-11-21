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Сегодня, 07:01

«Торонто» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Торонто» победил «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Фрейзер Минтен, Вильям Нюландер и Понтус Хольмберг.

«Торонто» с 26 очками располагается на 3-м месте в Восточной конференции. «Вегас» с 24 очками занимает 3-е место на «Западе».

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 18 14 4 28
2 Вашингтон 18 13 5 27
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 17 12 5 25
5 Айлендерс 19 7 12 19
6 Филадельфия 20 8 12 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 19 12 7 25
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 18 8 10 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 18 12 6 24
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 11 8 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Калгари 19 10 9 23
4 Эдмонтон 20 10 10 22
5 Ванкувер 18 9 9 21
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 18 8 10 18
8 Сан-Хосе 21 6 15 16
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21.11 03:30
Торонто – Вегас
 3 : 0
21.11 03:30
Филадельфия – Каролина
 1 : 4
21.11 04:00
Даллас – Сан-Хосе
 5 : 2
21.11 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 - : -
21.11 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
 - : -
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