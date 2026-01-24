«Вегас» выиграл у «Торонто», Барбашев набрал 2 очка, Дорофеев забросил одну шайбу
«Вегас» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.
Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился двумя голевыми передачами. Его признали второй звездой встречи. Теперь у 30-летнего россиянина 35 (12+23) очков в 50 играх сезона.
Форвард Павел Дорофеев забил один гол. У 25-летнего россиянина в этом сезоне 38 (22+16) очков в 50 играх.
Также у гостей дубль оформил Марк Стоун, а также по одной шайбе забросили Джек Айкел, Киган Колесар и Брэден Боумэн. У «Мэйпл Лифс» голами отметились Джон Таварес, Скотт Лотон и Бобби Макманн.
«Вегас» набрал 62 очка в 50 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 57 очков в 51 игре.
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|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|8
|Юта
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|П
|О
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|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|- : -
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