«Вегас» выиграл у «Торонто», Барбашев набрал 2 очка, Дорофеев забросил одну шайбу

«Вегас» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился двумя голевыми передачами. Его признали второй звездой встречи. Теперь у 30-летнего россиянина 35 (12+23) очков в 50 играх сезона.

Форвард Павел Дорофеев забил один гол. У 25-летнего россиянина в этом сезоне 38 (22+16) очков в 50 играх.

Также у гостей дубль оформил Марк Стоун, а также по одной шайбе забросили Джек Айкел, Киган Колесар и Брэден Боумэн. У «Мэйпл Лифс» голами отметились Джон Таварес, Скотт Лотон и Бобби Макманн.

«Вегас» набрал 62 очка в 50 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 57 очков в 51 игре.