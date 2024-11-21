«Торонто» всухую обыграл «Вегас»
«Торонто» на своем льду одержал сухую победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Авторами голов «Мэйпл Лифс» стали Фрейзер Минтен, Вильям Нюландер и Понтус Хольмберг. 21-летний российский новичок команды Никита Гребенкин в своем дебютном матче НХЛ не отметился результативными действиями.
«Торонто» набрал 26 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Вегас» с 24 очками располагается на 3-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Минтен — 1 (Нюландер, Экман-Ларссон), 8:53 — 1:0. Нюландер — 13 (бол., Марнер, Таварес), 43:01 — 2:0. Хольмберг — 1 (п.в., Марнер, Таварес), 56:41 — 3:0.
Вратари: Уолл — Хилл.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 26 (7+6+13) — 31 (10+16+5).
Наши: Гребенкин (11.05/1/0) — Барбашев (16.27/2/0), Дорофеев (19.08/2/-1).
21 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18853 зрителя
|Столичный дивизион
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|Каролина
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|4
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|2
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|13
|5
|27
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|Нью-Джерси
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|5
|25
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|Айлендерс
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|20
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|Питтсбург
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|18
|8
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|7
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|Атлантический дивизион
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|Торонто
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|12
|8
|26
|2
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|12
|7
|25
|3
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|10
|7
|21
|4
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|20
|8
|12
|19
|5
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|18
|8
|10
|17
|6
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|8
|10
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|8
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|7
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|16
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|И
|В
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|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|11
|8
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|21.11
|03:30
|
Торонто – Вегас
|3 : 0
|21.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|21.11
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|21.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|- : -