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Сегодня, 06:18

«Торонто» всухую обыграл «Вегас»

Даниил Аршавский
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«Торонто» на своем льду одержал сухую победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Авторами голов «Мэйпл Лифс» стали Фрейзер Минтен, Вильям Нюландер и Понтус Хольмберг. 21-летний российский новичок команды Никита Гребенкин в своем дебютном матче НХЛ не отметился результативными действиями.

«Торонто» набрал 26 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Вегас» с 24 очками располагается на 3-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Минтен — 1 (Нюландер, Экман-Ларссон), 8:53 — 1:0. Нюландер — 13 (бол., Марнер, Таварес), 43:01 — 2:0. Хольмберг — 1 (п.в., Марнер, Таварес), 56:41 — 3:0.

Вратари: Уолл — Хилл.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (7+6+13) — 31 (10+16+5).

Наши: Гребенкин (11.05/1/0) — Барбашев (16.27/2/0), Дорофеев (19.08/2/-1).

21 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18853 зрителя

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 17 12 5 25
5 Айлендерс 19 7 12 19
6 Филадельфия 20 8 12 18
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Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 19 12 7 25
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 18 8 10 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
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