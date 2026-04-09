«Торонто» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Райан Леонард, Мартин Фехервари и Коул Хатсон.

«Вашингтон» с 89 очками в 79 матчах идет на 12-м месте в Восточной конференции. «Торонто» занимает 15-е место — 78 очков в 78 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте