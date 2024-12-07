«Торонто» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Вашингтон» на выезде победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Вашингтон» с 38 очками в 26 играх занимает первую строчку в Восточной конференции. «Торонто» идет на 4-й строчке — 34 очка в 26 матчах.