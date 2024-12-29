«Торонто» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Торонто» со счетом 5:2.

После этого матча «Вашингтон» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Торонто» с 46 очками — на третьей строчке.