«Торонто» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 29 декабря

«Торонто» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 29 декабря. Начало матча на «Скоушабэнк-арене» в Торонто (США) — в 3.00 по московскому времени.

В этой игре на лед впервые после травмы должен выйти капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. 39-летний форвард из-за перелома малоберцовой кости левой ноги пропускал матчи с 19 ноября.

Официальных трансляций игры НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Торонто» — «Вашингтон» можно в матч-центре «СЭ».

«Торонто» в сезоне-2024/25 провел 36 матчей и набрал 46 очков, предыдущим соперником «Мэйпл Ливз» был «Детройт» (5:2). У «Вашингтона» — 34 игры и 48 очков, «Кэпиталз» в ожидании возвращения Александра Овечкина перед рождественской паузой во вторник уступили «Бостону» (1:4).