«Вашингтон» переиграл «Торонто»

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Во втором периоде команды обменялись голами: у «Кэпиталз» забил Ник Дауд, а у «Мэйпл Ливз» — Джон Таварес. В середине третьей двадцатиминутки Коннор Макмайкл вывел гостей вперед, а на последней минуте Алексей Протас забил в пустые ворота.

Это была восьмая игра после травмы российского нападающего Александра Овечкина. Без своего капитана команда одержала 5 побед (одна в овертайме) и потерпела 3 поражения (одно в овертайме).

«Вашингтон» с 38 очками в 26 играх занимает первую строчку в Восточной конференции. «Торонто» идет на 4-й строчке — 34 очка в 26 матчах.