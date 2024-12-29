«Вашингтон» победил «Торонто», Овечкин забил гол в первой игре после травмы

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Торонто» со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Эндрю Манджапане, Джейкоб Чикран, Ник Дауд, Том Уилсон и Александр Овечкин, забивший в пустые ворота. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Джон Таварес и Бобби Макканн.

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

После этого матча «Вашингтон» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Торонто» с 46 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Таварес — 18 (Бенуа, Пачиоретти), 3:14 — 1:0. Манджапане — 8 (Лапьер), 4:46 — 1:1. Чикран — 10 (ван Римсдайк, Рэддиш), 8:54 — 1:2. Макманн — 10 (Доми, Марнер), 28:10 — 2:2. Дауд — 9 (Сандин, Манджапане), 29:53 — 2:3. Уилсон — 14 (бол., Чикран, Строум), 52:36 — 2:4. Овечкин — 16 (п.в., Протас, Дюбуа), 56:37 — 2:5.

Вратари: Мюррей (55:39 — 56:37) — Томпсон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 37 (14+13+10) — 32 (15+8+9).

Наши: — - Овечкин (14.58/3/0).

29 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.