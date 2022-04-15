Голы Михеева и Любушкина помогли «Торонто» выиграть у «Вашингтона»

«Торонто» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Мэйпл Ливз» прервали четырехматчевую победную серию «Кэпиталз».

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились российские игроки Илья Любушкин, забросивший первую шайбу в сезоне, и Илья Михеев, который оформил дубль.

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов начал встречу в стартовом составе. Он отыграл 30 с половиной минут и отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.