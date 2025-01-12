«Торонто» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

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«Торонто» уступил «Ванкуверу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.

Авторами голов «Кэнакс» стали Брок Босер, Куинн Хьюз и Кифер Шервуд.

«Торонто» набрал 56 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» идет 8-м с 48 баллами.