«Торонто» разгромил «Ванкувер»

«Торонто» победил «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Голы забили Матиас Маччелли, Макс Доми, Вильям Нюландер, Джон Таварес и Николас Робертсон.

«Торонто» выиграл третий матч подряд. Он занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 51 очком после 44 игр. «Ванкувер» проиграл в шестом матче подряд и с 37 очками после 44 встреч идет на последнем месте в Западной конференции.

В следующем матче «Торонто» 13 января сыграет на выезде с «Колорадо». «Ванкувер» в тот же день встретится в гостях с «Монреалем».